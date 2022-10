Ritorna TartuFesta Montaione: gusti, giochi e trekking

Quando si pensa a TartuFesta Montaione si pensa all’ultima domenica di ottobre, una data ormai consolidata che ci porta alla grande kermesse, con protagonista il tartufo, che coinvolge tutta la cittadina Valdelsana. Si immaginano i Cooking Show, l’AperiTartufo, gli stand con il pregiato diamante della terra e i prodotti tipici, il mercatino di Arti e mestieri e tutti quegli ingredienti che hanno reso celebre la manifestazione negli anni.

TartuFesta è molto di più, è un veicolo straordinario per aggregare e promuovere tutto il territorio, le attività culturali, commerciali, economiche e agroalimentari che lo compongono.

Un esempio importante di questo è IL TARTUFO NEL PIATTO, l’iniziativa che coinvolge la ristorazione Montaionese e che consente, ad appassionati e neofiti, di degustare il tartufo in menu esclusivi e appositamente studiati per l’occasione.

Da sabato 22 ottobre fino a domenica 6 novembre Il Tartufo nel Piatto sarà protagonista dell’offerta culinaria della ristorazione di Montaione con menu a base di tartufo che potranno essere consultati inquadrando l’apposito QR Code.

Un’offerta di qualità tesa a valorizzare e divulgare il tartufo autoctono che è riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, come uno dei migliori del panorama culinario.

Non resta che scansionare il QR Code allegato per accedere al PDF con tutti i menu delle varie attività coinvolte e alle informazioni per contattarle e prenotare.

A questo punto la parola passa al palato. Buon Tartufo nel Piatto a tutti!

Tartufesta Montaione - il programma

Sabato 29 e domenica 30 sarà possibile effettuare visite guidate alla “Gerusalemme” di Toscana, il complesso museale di San Vivaldo, dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Un’esperienza artistico spirituale che coinvolge e stupisce per bellezza e imponenza del luogo e delle opere visitabili.

Sempre sabato 29 e domenica 30 TartuValley propone escursioni a cavallo nelle aree tartufigene, ogni ora, per tutta la giornata. Un modo insolito di visitare un territorio incontaminato e ricco di un patrimonio naturalistico unico. A cura di Gelsomino Ranch. Info e prenotazioni: ilgelsominoranch@libero.it

La mattina di sabato 29 ottobre alle 10,30 Tartu-fiaba, un bosco mostruoso. Lettura animata per bambini nella notte più paurosa dell’anno nella corte antistante la biblioteca comunale “A Biscondola”.

Tra le iniziative della domenica vanno segnalate Giocabimbo,lo spazio dedicato ai più piccoli con i gonfiabili e il Truccabimbi a Villa Serena, dalle ore 10 alle ore 20 e Il Paesaggio ritrovato. Da Montaione a …Montaione, escursione guidata a piedi condotta da una guida ambientale,con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni Ufficio Informazioni turistiche turismo@comune.montaione.fi.it oppure a.bernardini@ecocerbaie.it.