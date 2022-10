Torna al Turbone il Mercato Enogastronomico d’Autunno

Dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid torna in Turbone, frazione di Montelupo Fiorentino, un evento che celebra l’arrivo dell’autunno.

Si tratta del Mercato Enogastronomico d’Autunno, un evento che vuole rilanciare le iniziative nel paese tracciando un nuovo percorso in vista della prossima edizione di Bosco in Festa, la 20esima, che si svolgerà nell’ottobre del 2023.

Il Mercato Enogastronomico d’Autunno si svolgerà nel fine settimana del 22 e 23 ottobre e, tra sabato e domenica, vedrà numerose attività.

Da performance di ballo a cura di Artlab Triboo e Dance Project, a esibizioni musicali curate dallo Studio Labella, passando per le performance dei ragazzi del Circus Aut Out.

Il tutto immerso in una via arricchita dai famosi stand enogastronomici di prodotti tipici autunnali e dal mercato di prodotti artigianali, enologici e gastronomici.

L’evento accoglierà anche uno spazio dedicato ai bambini: la domenica mattina una camminata nella valle del Turbone, con un percorso a tappe di circa 4km che comprende una caccia al tesoro e un percorso per gli appassionati di trekking di circa 8km; la domenica pomeriggio uno spazio dedicato ai più piccoli con gioco e divertimento a cura dell’ASPD Montelupo.

La valle del Turbone sarà protagonista, sempre la domenica mattina, anche di una biciclettata di gruppo, alla scoperta della nuova pista ciclabile che collega Montelupo a Montespertoli.

“Finalmente torniamo a far vivere il nostro borgo con un evento in cui i prodotti autunnali del nostro territorio sono il fulcro: castagne, vin novo, polenta” commenta Graziano Costoli, presidente del Circolo Arci Moreno Gracci di Turbone “e il comitato organizzatore è riuscito in poco tempo a condensare tantissimi eventi, riportando interesse e dinamicità nella nostra comunità”.

Fonte: Arci - Ufficio stampa