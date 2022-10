Ucraina, Toscana contro la minaccia nucleare: sì unanime a mozione Pd

“Profonda preoccupazione e ferma condanna circa la possibilità di un’escalation del conflitto in Ucraina che porti all’uso di armi nucleari, come paventato dal Governo russo, tenendo conto delle catastrofi umanitarie e i danni irreversibili che possono essere prodotti da tale tipologia di armi”. Il Consiglio regionale della Toscana approva all’unanimità una mozione presentata da alcuni consiglieri del Partito democratico, primo firmatario il presidente della commissione Europa, Francesco Gazzetti, “in merito alla minaccia di una possibile escalation nucleare dell'attuale conflitto in Ucraina”. L’atto d’indirizzo impegna la Giunta regionale affinché “faccia giungere al Governo tutta la contrarietà e la preoccupazione della comunità toscana in merito alla possibilità di una ulteriore intensificazione dello sforzo bellico da parte della Russia che preveda l’utilizzo di armi nucleari”.

“C’è la necessità che la Toscana faccia sentire la propria voce di fronte al rischio terribile di un’escalation in Ucraina. Questa mozione si colloca nell’alveo di una tradizione e sensibilità della nostra regione rispetto ai temi della pace”, dichiara Gazzetti nell’illustrazione all’Aula. La Regione è chiamata ad attivarsi con il Governo per far sì che “lavori costantemente, all’interno della comunità internazionale, per trovare una soluzione pacifica alla crisi evitando un’escalation militare del conflitto in Ucraina per come prospettata nelle ultime settimane”; si continui “ogni sforzo utile verso l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo dell’Italia in tal senso, articolando proposte concrete e condivise, soprattutto in ambito di Unione europea e con i partner storici dell’Italia”; la Toscana dovrà attivarsi anche per far sì che il Governo “valuti la sottoscrizione e l’adesione ai trattati ed agli accordi internazionali utili al perseguimento” di questi obiettivi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa