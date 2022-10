Amante e sostenitrice dell'arte, le chiavi di Firenze a Veronica Atkins

Grande filantropa, amante e sostenitrice dell'arte, tra le più importanti e attive d'America, esponente di spicco dei Friends of the Uffizi, fratelli ‘statunitensi’ degli Amici degli Uffizi e a capo, tra le tante altre cose, della Dr. Robert C. and Veronica Atkins Foundation e di prestigiose istituzioni culturali. A Veronica Atkins sono state consegnate oggi le chiavi della città di Firenze, riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città, alla presenza della vicesindaca Alessia Bettini. Presenti anche Ragini Gupta, Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, Maria Vittoria Rimbotti, presidente degli Amici degli Uffizi e Friends of the Uffizi Gallery e il vicepresidente Amici e Friends Manuel Guerra.

Di seguito le motivazioni:

"A Veronica Atkins,

mecenate e amica di rara generosità, donna innamorata di Firenze, della bellezza e delle arti, capace di impersonare il senso più alto dell'essere filantropi e di esprimere, in modo paradigmatico, l'universalità del linguaggio della Cultura".

