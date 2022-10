Arte contemporanea, mostra a Colle di Val d'Elsa

Sabato 22 ottobre, in occasione della riapertura di UMoCA che torna a riaccendere la sua insegna luminosa sotto le arcate del ponte di San Francesco, si apre la mostra dedicata all’arte contemporanea nel Museo archeologico di Palazzo Pretorio in Piazza Duomo 42, Colle di Val d’Elsa.

La mostra “Colle Contemporanea” mette in scena una retrospettiva di tutte le opere temporanee e permanenti installate a Colle di Val d’Elsa in occasione delle varie edizioni della manifestazione ‘Arte all’Arte’, a cura dell’Associazione Arte Continua, dal 1996 ad oggi, insieme all’esposizione di opere degli artisti Tacita Dean, Moataz Nasr, Tobias Rehberger. Insieme alla mostra sara’ possibile visitare la scultura “Concrete block” di Sol LeWitt, ospitata nel giardino dello stesso Palazzo Pretorio.

La mostra sarà aperta al pubblico nelle seguenti giornate e, nell’occasione, i ragazzi dell’associazione LaGorà illustreranno il percorso contemporaneo disposto nelle stanze di Palazzo Pretorio: sabato 22 ottobre dalle 15 alle 18, domenica 23 ottobre 15-18, domenica 6 novembre 15-18, domenica 20 novembre 15 -18, domenica 4 dicembre 15-18.

In tali occasioni, i ragazzi dell’Associazione LaGorà illustreranno il percorso contemporaneo disposto nelle stanze di Palazzo Pretorio, che costituisce un ideale punto di partenza per una passeggiata a riscoprire le opere permanenti presenti in citta’.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa