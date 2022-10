Banca Alta Toscana, il 25 ottobre un incontro pubblico su investimenti responsabili e sostenibili

Un nuovo modo di fare finanza attraverso un approccio responsabile. I temi legati all’ambiente, all’impatto sociale e alla governance sono sempre più attuali e la finanza può fare molto, indirizzando le risorse verso le giuste cause, senza trascurare la redditività degli investimenti. Di questo si parlerà martedi 25 ottobre all'incontro “Investimenti Responsabili e Sostenibili”, promosso da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo con la collaborazione di “Bcc Risparmio&Previdenza”, società di gestione del risparmio del Gruppo Bcc Iccrea.

La conferenza, che si terrà alle 17,30 presso l'Auditorium di Banca Alta Toscana a Quarrata, vedrà la relazione di Fabio Cappa, che vanta oltre 35 anni di esperienza maturata nel settore bancario e dell’asset management, attualmente Senior Institutional Client Manager di Raiffeisen Capital Management.

La Sostenibilità, con la “S” maiuscola - tanto per citare Cappa - ha assunto un’importanza sempre maggiore nella quotidianità di ognuno di noi, in qualità di consumatori, risparmiatori e più in generale di attori sociali ed economici attivi. Negli ultimi decenni sta crescendo anche un livello di consapevolezza sul tema, da non confondere con una semplice moda, ma con azioni e comportamenti responsabili e sostenibili necessari per la sopravvivenza dell'ambiente.

Da questo punto di vista la Finanza Sostenibile è la più grande risorsa che abbiamo per arginare la deriva del nostro pianeta connessa ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la gestione patrimoniale e i piani di investimento, la sostenibilità alimenta inoltre ottimi trend di rendimento, anche a lungo termine, con il mercato che penalizza sempre più le bad practices.

«Banca Alta Toscana è banca del territorio, da sempre vicino alla comunità locale nella quale opera e vive - commenta il Direttore Generale Tiziano Caporali, che introdurrà la conferenza - La nostra gamma di prodotti di investimento è vasta e adatta alle varie tipologie di clienti con prodotti specifici che riguardano il segmento degli investimenti ESG».

La conferenza “Investimenti Responsabili e Sostenibili” - a ingresso gratuito previa registrazione inviando conferma all’indirizzo mail marketing@bat.bcc.it oppure telefonando al numero 0573 7070243/267/227 - è indirizzata alle famiglie, imprese e ai giovani che hanno a cuore l’ambiente e il proprio futuro. Al termine dell'iniziativa, ai partecipanti sarà offerto un aperitivo.