Cascina, pubblicato il bando per gli alloggi Erp

È stato indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel Comune di Cascina. “È una pubblicazione da lungo tempo attesa – commenta il sindaco, Michelangelo Betti –. Abbiamo scelto di aspettare una normativa chiara, in linea con la Costituzione e che consenta ai cittadini di poter fare domanda in un quadro di riferimento preciso e trasparente, modificandolo rispetto al passato”.

“Con la pubblicazione di questo bando raggiungiamo un importante obiettivo e lo facciamo in un momento storico in cui la povertà abitativa si fa sempre più pressante – sottolinea Giulia Guainai, assessora alle politiche per la casa –. Grazie al lavoro della Regione, che ha assicurato l’aderenza del bando regionale sugli alloggi popolari ai principi della nostra Carta Costituzionale, e a quello dell’ufficio comunale sociale e casa, pubblichiamo un bando nel pieno rispetto del principio di uguaglianza sostanziale”. L’amministrazione non si ferma però qui. “Parallelamente a questo, stiamo mettendo in campo numerose azioni per avere a disposizione ulteriori alloggi. Non ci limitiamo alla sola pubblicazione del bando – conclude Guainai – ma spingiamo sul fronte casa per il reperimento o il ripristino degli immobili”.

Il bando resterà aperto fino alle 23.59 del 19 dicembre 2022: sarà possibile presentare le domande online con Spid, Cie, o Cns (l’accesso con Spid è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata). Il bando e i moduli per la domanda sono reperibili sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/pubblicato-il-bando-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-e-r-p-anno-2022.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa ai recapiti telefonici 050.719262-050.719316-050.719236 oppure inviare una e-mail a socialecasa@comune.cascina.pi.it. Le domande relative al presente bando di concorso devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Qualora la domanda sia priva della documentazione richiesta non sarà possibile procedere alla verifica dei requisiti e quindi all’attribuzione/riconoscimento dei relativi punteggi. Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l’opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa