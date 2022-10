Edificio ex Anna Frank, concessione degli spazi per promozione sociale e volontariato: ecco il bando

Il Comune di Scandicci ha pubblicato il bando per la concessione in uso degli spazi inutilizzati al primo piano dell’edificio ex Anna Frank, in via del Padule; il bando è riservato ad enti e associazioni di promozione sociale e di volontariato che operano, o che intendono iniziare ad operare, nel territorio di Scandicci. La scadenza per presentare le domande è mercoledì 2 novembre 2022. Il bando e la modulistica nella sezione Bacheca del sito web del Comune di Scandicci.