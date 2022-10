'La scomparsa delle donne' apre la quinta edizione del Festival 'L'eredità delle donne'

Si è aperta oggi, venerdì 21 ottobre, a Firenze la quinta edizione del Festival ‘L’eredità delle donne’, che proseguirà fino a domenica. Uno degli eventi di apertura si è svolto questo pomeriggio a palazzo del Pegaso, con la conferenza divulgativa sul tema dell’empowerment femminile, ospitata dal Consiglio regionale nella sala del Gonfalone. ‘La scomparsa delle donne’ è il titolo dell’incontro, organizzato dall’associazione Lato D, che intende essere divulgativo e di approfondimento sull’importanza dell’empowerment femminile. Oggi lo spazio pubblico è innegabilmente vuoto di donne, mentre quello privato continua ad essere loro volentieri assegnato. E la sottrazione di spazio pubblico corrisponde inevitabilmente alla sottrazione di visibilità e di presenza (Eurostat ci ricorda che l’Italia è da anni, tra i big europei, il Paese con il tasso di occupazione femminile più basso).

“Il nostro auspicio è che questa occasione possa essere l’inizio di un’importante collaborazione tra il Consiglio regionale e questa associazione, che ha saputo già mettere in campo iniziative di grande livello e qualità”, ha dichiarato la consigliera regionale Federica Fratoni, che fa parte dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana. “C’è la necessità di sviluppare sempre di più collaborazioni e iniziative, anche con la nostra bella commissione regionale per le Pari opportunità, che mi auguro presto possa essere composta anche da uomini e non solo da donne, com’è adesso”, ha aggiunto. La consigliera ha ricordato che il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, che ha sostenuto l’iniziativa e ha voluto accogliere questa conferenza, “è molto sensibile verso questi temi: in Ufficio di presidenza abbiamo già discusso dell’opportunità di dedicare risorse nel prossimo bilancio per dare un input, cogliendo l’attualità del momento. Sposo – ha concluso Federica Fratoni – la dedica del Festival alle donne iraniane”.

Sono intervenute Angela Crisci, presidente dell’associazione di promozione sociale ‘Lato D’ e lrene Micali, dell’Università di Firenze.

