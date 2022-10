Monteggiori, lavori di riqualificazione al centro storico

Iniziati i lavori di riqualificazione del Centro Storico di Monteggiori. L’Amministrazione Comunale di Camaiore ha dato il via al primo lotto funzionale del progetto di miglioramento integrale del borgo, la cui storia risale al primi anni del 1200.

Il cantiere, in questa prima fase del progetto completo, interesserà tre aree del paese. Inizialmente l’intervento sarà concentrato su via del Castello, con il primo tratto della strada, con la ristrutturazione e il ripristino del ciottolato della rampa di accesso al borgo, attualmente pericolosa sia per pendenza che per sconnessione del fondo. La previsione, poi, è quella di realizzare una gradinata ancorata alla parete, aumentando ancor di più la percorribilità in sicurezza del tratto.

Anche il Monumento ai Caduti verrà coinvolto in questo primo lotto di lavori. Verrà sistemata l’entrata, ad oggi difficoltosa, al luogo commemorativo, con lo spostamento del cancello d’ingresso e la rimozione di una pianta pericolosa sia per la sicurezza delle persone che del monumento stesso. Qualsiasi arbusto che ne compromette la visibilità verrà rimosso, con la successiva piantumazione di piante rampicanti vicino al muro dietro alla statua. Il percorso terminerà con la predisposizione dell’illuminazione del monumento e la posa di asfalto natura, in sostituzione a quello standard, in Piazza degli Artisti, garantendo uniformità materica, visuale ed esperienziale di tutto il paese di Monteggiori.

Ma soprattutto Piazza dei Cipressi sarà riqualificata. I lavori interesseranno l’area adibita a parcheggio esterna al cimitero e gli altri due parcheggi posizionati in basso rispetto alla Piazza. La pavimentazione dell’area, ad ora sconnessa, sarà risistemata con asfalto natura, con una graduazione di colore che andrà a conformarsi con le cromie del paesaggio circostante. Inoltre, verrà effettuata una completa la ridesignazione degli stalli alle norme prescritte e la nuova individuazione di stalli per motocicli. Nessuna riduzione dei posti auto che, anzi, passeranno da 51 a 57. Anche la recinzione sugli affacci verrà ripristinata o, ove mancante, realizzata, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

L’area, successivamente ai lavori di riqualificazione, sarà fruibile non solo come parcheggio, ma anche come punto d’incontro o di eventi per la cittadinanza, creando un vero luogo aggregativo.

L'investimento totale per questo primo lotto, inserito in una più ampia progettazione a medio periodo atta a riportare il borgo alla sua originaria bellezza, di lavori è di circa 140 mila euro.

“Un intervento necessario sia per risolvere alcune critica esistenti nel paese sia per migliorarne la vivibilità quotidiana – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche -. I lavori sono già partiti e siamo certi che sarà una risposta importante a tutto il borgo sia in materia di ritrovata bellezza che in un’ottica di più agevole fruibilità bell’accesso al Centro Storico”.

“I lavori di riqualificazione di Monteggiori si inseriscono perfettamente nell’ottica annunciata in campagna elettorale e già dimostrata in questi rimi mesi di mandato: dare dignità anche alle nostre frazioni collinari, accentuandone le bellezze e semplificandone la quotidianità – commenta il Sindaco Marcello Pierucci -. Dopo Casoli, Valpormaro e Montemagno, un’altra importante risposta alle richieste, alle istanze e alle necessità delle nostre comunità collinari”.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa