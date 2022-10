Morde un passante per strada: la padrona del cane risarcirà la vittima

Alle ore 19.20 una pattuglia della polizia ha effettuato un intervento in via Crispi per persona ferita da un cane. Sul posto sono state identificate sia la vittima, un 72enne, che la controparte, una donna 61enne. I poliziotti hanno ascoltato le versioni di entrambi. L’uomo mentre stava camminando sul marciapiedi avrebbe incrociato la donna con il proprio cane al guinzaglio, un molossoide di taglia media. L’animale, giunto vicino all’uomo, senza preavviso e senza alcun motivo apparente, lo avrebbe morso alla caviglia provocandogli delle ferite. L’uomo è stato soccorso sul posto da un’ambulanza del 118 nel frattempo fatta giungere sul posto a scopo precauzionale. Le parti si sono accordate per il risarcimento del danno: il cane era assicurato e pertanto la padrona ha scambiato i dati con la vittima.