Palazzo Rosa a Ponsacco: la precisazione dell’assessore Ciuoffo

In merito alla situazione di Palazzo Rosa in via di Rospicciano a Ponsacco, l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, precisa quanto segue.

“Nell’incontro che il consigliere Diego Petrucci mi ha richiesto, durante il Consiglio Regionale di mercoledì 19 ottobre, ho avuto modo di rappresentare (a lui e alla delegazione di consiglieri comunali di Fratelli d’Italia) la situazione attuale dell’immobile di via di Rospicciano ed i passaggi svolti fino ad oggi".

"Leggo purtroppo, con dispiacere sui quotidiani locali - prosegue l'asssessore - locali affermazioni che non mi appartengono in merito alla progettualità che il Comune di Ponsacco e la Sds Valdera stanno implementando. Il progetto a livello macro e la sua quantificazione economica sono stati rappresentati, seppur non ancora formalmente, alla Regione e - come affermato alla delegazione - lavoreremo per trovare una risposta nel prossimo bilancio di previsione. Non vi è ad oggi un piano dettagliato e definitivo del ricollocamento delle famiglie, perché tale livello di analisi vi sarà solo a seguito del finanziamento della proposta progettuale".

"Come ribadito ai consiglieri comunali mercoledì - conclude - le istituzioni tutte, senza distinzione politica alcuna, devono lavorare in modo coeso senza prestarsi a facili strumentalizzazioni. Rilevo che le dichiarazioni lette sui quotidiani vanno nella direzione diametralmente opposta, a discapito delle comunità locali della provincia di Pisa”.