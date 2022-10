Polizia Municipale: in Biblioteca San Giorgio una giornata di formazione gratuita in materia edilizia

Si è tenuta questo pomeriggio, venerdì 21 ottobre, nell’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, una giornata di formazione gratuita in materia edilizia aperta a tutte le forze di Polizia. Organizzata dalla Municipale di Pistoia, l’iniziativa rientra nell'ambito del ciclo di formazione continua che il Comando di via Pertini ha attivato da circa un anno e consiste in una serie di seminari, convegni, giornate di studio e momenti di approfondimento organizzati, gratuitamente, per gli operatori del settore al fine di assicurare un costante aggiornamento normativo e procedurale.

Partendo dall’analisi della normativa urbanistico-edilizia, la giornata di lavoro ha preso in esame anche gli aspetti più prettamente operativi, le prassi e le ricadute nel contesto urbano. Il tema ha riscosso grande interesse, tanto che all’evento hanno preso parte circa un centinaio di appartenenti alle Polizie locali e provinciali di molte città della Toscana.

In un Auditorium Terzani gremito, dopo il saluto della comandante di Pistoia Ernesta Tomassetti, hanno preso la parola Andrea Pasquinelli, già comandante di Polizia Locale, Emanuele Pillitteri, vice-comandante della Polizia Provinciale di Livorno, Claudio Dini, responsabile U.S. Urbanistica e Ambiente della Polizia Locale presso la Procura della Repubblica di Prato.

Ha moderato l’incontro Stefano Assirelli, già ispettore di Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa