Rigenerazione urbana, Comuni toscani esclusi: la protesta di Biffoni

“Tutti i Comuni toscani sotto i 15mila abitanti che hanno presentato i loro progetti, sono stati esclusi dai finanziamenti per la rigenerazione urbana. Pur comprendendo la finalità del bando, che ha l'obiettivo di contrastare la marginalizzazione e il degrado sociale e migliorare la qualità ambientale dei territori, e consapevoli che altrove le situazioni da questo punto di vista sono ben peggiori che in Toscana, riteniamo questa situazione ingiusta, penalizzante e per certi versi paradossale: i Comuni più virtuosi di fatto vengono esclusi. Crediamo sia indispensabile rifinanziare il fondo per lo scorrimento della graduatoria, e soprattutto invitiamo il governo a ripensare i criteri di attribuzione, per un'adeguata distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale”

E’ quanto afferma il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, commentando la pubblicazione della graduatoria. “L’entità delle richieste ha superato l’ammontare delle risorse disponibili - aggiunge Biffoni - e quindi la concreta attribuzione sta penalizzando ie nostre amministrazioni, che presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM, ISTAT) inferiore rispetto ad altre regioni. I Comuni hanno fatto un ottimo lavoro, i progetti sono di qualità; questo impegno non può essere gettato via”.

Fonte: ANCI Toscana