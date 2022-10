Semipedonalizzazione De Amicis Aleardi, novità per i lavori

Dalla settimana di lunedì 24 ottobre 2022 il cantiere per la semipedonalizzazione De Amicis Aleardi si amplia alla sede stradale di piazza Repubblica, dopo l’inizio dei lavori per il completamento della passeggiata Resistenza Matteotti lo scorso 27 settembre in via De Amicis. L’avanzamento della cantierizzazione è stato comunicato dal Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi e dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi, che nella mattina di venerdì 21 ottobre 2022 hanno incontrato i commercianti dell’area assieme ai rappresentanti di Confesercenti Scandicci. I due primi tratti di strada chiusi per la cantierizzazione della semipedonalizzazione De Amicis Aleardi sono a basso impatto per le ricadute su viabilità e tessuto commerciale; in questa fase resta aperto il giardino pubblico di piazza Repubblica, che successivamente sarà interessato dai lavori di riqualificazione.

I lavori per il completamento della passeggiata cittadina Resistenza Matteotti prevedono la semipedonalizzazione di via Aleardi, via De Amicis e appunto le riqualificazioni complete del giardino pubblico di piazza Repubblica e dell’area verde tra Aleardi e Burchietti. Con l’avanzamento dei lavori, che hanno durata di 14 mesi, l’Amministrazione Comunale organizzerà ulteriori incontri con cittadini, commercianti e associazioni di categoria, per condividere le informazioni riguardo alle diverse fasi di cantierizzazione.

L’investimento del Comune di Scandicci per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino è di 2.041.445,98 euro da quadro economico; l’intervento per la riqualificazione di via Aleardi e via De Amicis, con la semipedonalizzazione del tratto tra quest’ultima strada e piazza della Repubblica è stata aggiudicata alla ditta Chisari Gaetano Srl, di Isola di Capo Rizzuto (Kr).

In tutto il tratto di asse viario tra le vie De Amicis e Aleardi, a partire da piazza Togliatti fino all'incrocio con via Burchietti, è prevista la rimodulazione delle sezione stradale in modo da recuperare spazi pedonali di riqualificazione dell'ambito urbano.

La riqualificazione sugli spazi recuperati avverrà mediante una nuova pavimentazione di pregio; il rinnovo dell’area comprende anche elementi di arredo urbano, che hanno lo scopo di favorire la condivisione dello spazio pubblico: questo sarà anche luogo di informazione mediante il posizionamento di totem e di hotpoint wifi.

E’ con questi interventi che Scandicci completa la passeggiata cittadina da piazza Resistenza fino a piazza Matteotti, con un asse pedonale unico che collegherà cinque piazze, ovvero, oltre a Resistenza e Matteotti, anche Togliatti, Repubblica e Piave, oltre alle tre strade via Pascoli, via De Amicis e via Aleardi.

Il progetto di completamento dell'asse urbano è stato redatto dalla società d'ingegneria Abacus di Perugia a seguito di un bando pubblicato dal Comune.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa