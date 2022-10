Tramvia, intervento al semaforo di via Lorenzo il Magnifico

Domani, sabato 22 ottobre, è in programma la conclusione degli interventi legati ai cantieri della linea tranviaria Fortezza-San Marco sull’impianto semaforico viale Strozzi-via Lorenzo Il Magnifico. Dalle 9 alle 18 sarà chiusa la corsia sul viale Strozzi da viale Lavagnini a via Lorenzo Il Magnifico sulla corsia in superficie lato fabbricati. Il ripristino definitivo sarà effettuato in orario notturno lunedì 24 e martedì 25 ottobre: dalle 21 di lunedì alle 5 di martedì e dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì scatterà nuovamente la chiusura.

In entrambe le fasi dei lavori l’itinerario alternativo per le biciclette provenienti da viale Lavagnini lato piazza della Libertà e diretti in via dello Statuto sarà da viale Lavagnini-via Poliziano-Ponte dei Bersaglieri-via XX Settembre-piste ciclabili. L’itinerario alternativo per le biciclette provenienti da viale Lavagnini lato piazza della Libertà e diretti verso il centro sarà invece da viale Lavagnini (lato civici pari)-viale Lavagnini (lato numeri dispari dopo via Poliziano)-piste ciclabili. Infine l’itinerario alternativo per le biciclette provenienti da via dello Statuto e diretti verso viale Lavagnini sarà da via XX Settembre-Ponte dei Bersaglieri-viale Lavagnini-piste ciclabili.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa