Muore 91enne nell'incendio di appartamento a Firenze

Un 91enne è morto in un incendio di appartamento in via Arrigo Boito, zona Manifattura Tabacchi. Alle 21 di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest per il rogo al quarto piano di un condominio. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell'anziano senza vita. Sul posto hanno operato 2 squadre e 5 automezzi per un totale di 16 vigili del fuoco. L'appartemento ora è inagibile. Sul posto polizia, municipale e sanitari inviati dal 118.