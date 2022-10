Nel corso del pomeriggio di ieri, in viale Visarno alle Cascine, un uomo ha raccontato ai carabinieri di essere stato avvicinato poco prima da due stranieri che, facendolo cadere dalla sua bici, si erano impossessati del suo smartphone, fuggendo poi a piedi. La vittima, un 68enne non ha voluto cure mediche. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Firenze, unitamente a quelli della SIO, che indagano per risalire agli autori.