Congresso Pubbliche assistenze, tra gli eletti Dimitri Bettini il più votato

Si è concluso questo pomeriggio a Montecatini, il congresso delle Pubbliche Assistenze toscane.

Un'assemblea partecipata, che ha visto al voto oltre il 90% degli aventi diritto. Le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo sono state precedute da una due giorni di dibattito sulla qualità del volontariato e sugli obiettivi per il futuro dell'assistenza. Con oltre 500mila soci in tutta la regione e quasi 50mila volontari attivi, Anpas Toscana rappresenta un interlocutore essenziale per la tenuta dello stato sociale.

Lo rappresenta chiaramente la presenza del presidente della Toscana, Eugenio Giani e degli assessori regionali, Bezzini, Spinelli e Nardini.

Al termine delle votazioni, il presidente uscente, Dimitri Bettini è risultato il più votato con 310 preferenze; il consiglio regionale che si è composto al termine delle votazioni di questo pomeriggio, nella seduta di insediamento, eleggerà il nuovo presidente che guiderà Anpas Toscana per i prossimi 4 anni.

"C'è bisogno di una nuova mutualità - ha detto Bettini nelle conclusioni a lui affidate al termine del dibattito - e dobbiamo crearla dando l'opportunità a tutti i nostri soci di riconoscersi in tutte le sedi di Pubblica Assistenza. Grazie alla loro tessera, l'obiettivo è far sì che possano usufruire di servizi messi a disposizione per chi fa parte della grande famiglia dell'Anpas Toscana".

Ecco i nomi di tutti gli eletti

CONSIGLIO DIRETTIVO

Dimitri Bettini 310; Roberto Poggiani 208; Giulia Favi 182; Marco Agostini 178; Andrea Nuti 158; Gani Jonathan 144; Giorgio Becuzzi 140; Marco Lattanzi 138; Stefano Tusini 133; Elena Stefanini 126; Maria Luisa Raffaelli 122; Maria Letizia De Angelis 111; Mauro Bianchi 104; Patrizio Ugolini 103; Samuele Noviello 100; Luca Vetrini 100.

ORGANO DI CONTROLLO

Claudia Perri, Giuseppe Tammaro, Enrico Guarducci

PROBIVIRI

Renzo Rosai, Alessandro Del Panta, Marco Malaspina

Fonte: Anpas