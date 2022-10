Morte Martina Rossi, i due condannati entrano in semilibertà

Dopo la condanna in Cassazipone a 3 anni di reclusione per la tentata violenza sessuale di gruppo, atto che ha concorso alla morte della studentessa genovese Martina Rossi in un albergo a Palma di Maiorca, i due condannati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi potranno usufruire del percorso di semilibertà uscendo di giorno dal carcere di Arezzo per rientrare in serata. I due condannati lavoreranno entrambi con i genitori prima di tornare per la notte in carcere. Sono passati 11 anni dalla morte della studentessa ventenne. Per i giudici Martina Rossi morì precipitando dal terrazzo di un albergo di Palma di Maiorca mentre cercava di scappare al tentativo di violenza di Albertoni e Vanneschi.