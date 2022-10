Primo ko dell'Use Rosa, Battipaglia ne approfitta

Prima o poi doveva succedere. E’ successo a Battipaglia dove l’Use Rosa Scotti incassa il suo primo ko stagionale perdendo per 73-66. Una gara decisa nel finale della terza frazione quando la compagine di casa è brava a prendere in mano l’inerzia del match e, soprattutto, a sfruttare le troppe palle perse delle biancorosse, in campo prive di Melita a causa della febbre. E’ in quella fase che la gara si decide e, anche se nel finale l’Use Rosa ci prova, le campane non si fanno sfuggire di mano la partita.



I ritmi sono alti anche se la gara, per almeno metà, non trova una padrona. Partono forte Stoichkova e Peresson con tiri pesanti e l’Use Rosa schizza sul 7-11. Rylichova replica e l’aggancio è cosa fatta sul 13-13. Al 10’ siamo 20-15 che, in avvio di seconda frazione, torna sulla parità con il 24-24 al 15’. Di Manetti il 24-26. A metà partita siamo 34-32 e riparte meglio Battipaglia con un break (40-32) a cui replicano Stoichkova e Cvijanovic. Nessuna riesce a prendere in mano la partita, la Scotti tira maluccio anche dalla lunetta e le squadre sembrano quasi studiarsi prima della volata finale.

A lanciarla è Castelli che, con un gioco da tre punti, firma il 52-40 suggellando un parziale di 12-3. Al 30’ siamo 54-41 e la gara, piano piano, scivola via dalle mani della Scotti che perde la via del canestro e si ritrova sul 59-42 con la tripla di Potolicchio.

Coach Cioni ordina la zona ma subito Seka la punisce dall’arco e, quando arriva una banale palla persa su rimessa da fondo, si capisce che Battipaglia ha la partita in mano. Peresson segna dalla lunga ma sull’azione successiva fa lo stesso Castelli e l’ultimo sussulto è ancora di Peresson per il 71-63. Manca troppo poco per sperare nella rimonta, vince Battipaglia 73-66.



O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA - USE ROSA SCOTTI 73-66



O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA

Lombardi ne, Seka 14, Castelli 17, Potolicchio 12, Chiapperino, Zanetti 1, Cutrupi 2, Feoli NE, Alford 14, Chiovato, Milani 7, Rylichova 6. All. Maslarinos.

USE ROSA SCOTTI

Peresson 16, Cvijanovic 20, Ruffini 5, Patané 5, Stoichkova 14, Merisio, Casini, Manetti 6, Antonini, Bambini. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Arbitri: Morra di San Giorgio a Cremano e Grieco di Matera

Parziali: 73-66 (20-15; 34-32; 54-41; 73-66)



Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2139136/bs.html

Fonte: Use Basket Empoli