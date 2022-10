Risottata al tartufo, un piatto gratis per tutti alla Mostra di San Miniato

Ritorna un appuntamento graditissimo per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato: la 'risottata' al tartufo di fronte al ristorante Pepenero in piazza del Duomo.

A darne la notizia è il titolare del ristorante Gilberto Rossi, in omaggio a Renato Tozzi, il fondatore del ristorante e ideatore della Mostra Mercato. La risottata consiste in un piatto di riso al tartufo offerto a tutti i presenti gratuitamente. Un evento molto partecipato, per assaggiare il pregiato diamante della terra. L'anno scorso un centinaio di persone ha preso parte all'evento.

Tornando all'appuntamento, la risottata si terrà domenica 20 novembre alle 17.30 di fronte alla scalinata del Pepenero, ex Miravalle. Anche in questa giornata, giunta alla seconda edizione, parteciperà il figlio di Tozzi, Carlo. "Per ricordare il suo grande padre dal quale parti tutto e che io ormeggerò e ringrazierò sempre finché sarò nel suo Miravalle da dove tutto ebbe inizio", commenta sui social Rossi.