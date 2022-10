A1 Panoramica, chiuso tratto Roncobilaccio-Aglio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Roncobilaccio (km 242+300) e località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze.



In alternativa si potrà utilizzare la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura dell'entrata di Roncobilaccio, si potrà utilizzare l'entrata della stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.