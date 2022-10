Abc, prima squadra sfonda il poker di vittorie. Male Promozione e Femminile

L’Abc Solettificio Manetti porta a casa il quarto acuto consecutivo ai danni del Costone Siena: 59-84 il finale al PalaOrlandi.

È rimasta in bilico giusto il tempo della frazione iniziale la prima trasferta senese dell’Abc Solettificio Manetti. Poi un break di 7-21 e da quel momento il Costone Siena non è più riuscito a raddrizzare una sfida a senso unico. Forte di una grande compattezza in fase offensiva e di una difesa che, ad eccezione dei primi minuti della terza frazione, ha reso dura la vita ai gialloverdi tenendoli sotto i 60 punti, l’Abc di coach Angiolini ha portato a casa il quarto risultato utile consecutivo. Nonostante l’assenza di Corbinelli, in panchina solo per onor di firma a causa di un problema alla caviglia, i gialloblu hanno condotto per 40 minuti, con l’ex Nepi e Pucci autori di due prestazioni davvero sopra le righe.

LA CRONACA

Quintetti

Costone: Banchi, Terrosi, Bruttini, Ondo Mengue, Lucas.

Abc: Belli, Geromin, Pucci, Scali, Lazzeri A.

Belli in penetrazione inaugura il match infilando i primi cinque punti castellani. Sponda Costone Silveira impatta a quota 7 a metà frazione, seguito da Ondo Mengue che firma il primo sorpasso senese sull’11-9. L’Abc soffre a rimbalzo e coach Angiolini chiama time out per emettere ordine: al rientro Pucci sale in cattedra e infila due triple a distanza ravvicinata che valgono il nuovo +4 (11-15 al 7′). Ceccarelli e Bruttini ristabiliscono il vantaggio locale (18-17) ma negli ultimi 30 secondi due recuperi lanciano prima Scali e poi Nepi che sulla sirena chiude 18-22.

Si riparte con i soliti Pucci e Nepi che danno il via all’allungo castellano (21-29 al 13′), mentre Banchi e Pisoni provano a tenere in scia i senesi. In un amen, però, Nepi e Cosimo Lazzeri conducono l’Abc sulla doppia cifra di vantaggio: 25-35 al 15′ e coach Fattorini costretto al time out. Al rientro l’inerzia non cambia: tripla di Belli, contropiede di Cosimo Lazzeri, piazzato di Pucci: 25-43, a suggellare un break di 7-21. Banchi dalla lunetta rompe gli indugi locali finché il tapin di Cantini sulla sirena manda tutti all’intervallo sul 29-51.

Dagli spogliatoi, per i primi tre minuti della ripresa, sembra rientrare solo il Costone che, spinto da Bruttini, piazza un break di 11-0 che prova a riaprire i giochi. Il primo canestro gialloblu arriva dopo oltre tre giri di lancette e porta la firma di capitan Belli (40-54). L’Abc ritrova il bandolo della matassa, mentre un Nepi immarcabile si infila in mezzo al traffico mettendo a segno due vere e proprie magie: 48-65, che diventa 48-67 a firma Alberto Lazzeri alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’Abc difende senza patemi le venti lunghezze di vantaggio, lasciando spazio anche ai giovanissimi Lilli e Rosi. E quando parte l’ultimo giro di lancette, è proprio la tripla di Lorenzo Rosi la ciliegina di questo quarto successo gialloblu.

VISMEDERI COSTONE SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 59-84

Vismederi Costone Siena: Ricci, Juliatto, Picchi ne, Ceccarelli 3, Angeli 9, Terrosi 3, Banchi 7, Pisoni 2, Silveira 7, Ondo Mengue 15, Bruttini 13, Speri. All. Fattorini. Ass. Borsi, Ferrini.

Abc Solettificio Manetti: Rosi 3, Lazzeri C. 6, Corbinelli ne, Pucci 18, Geromin 2, Scali 14, Lilli, Nepi 20, Tavarez, Lazzeri A. 6, Cantini 4, Belli 11. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 18-22, 29-51 (11-29), 48-67 (19-16), 59-84 (11-17)

Arbitri: Landi di Pontedera, Parigi di Firenze.

Il Gialloblu Castelfiorentino cade 59-62 per mano di San Casciano, il Basket Castelfiorentino si arrende a Prato 56-32.

Resettare immediatamente e ripartire. È stata una seconda giornata da dimenticare per le due formazioni senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino. Secondo ko per la Promozione, caduta al PalaBetti 59-62 per mano di San Casciano; primo stop, invece, per la C femminile, che si è arresa 56-32 a Prato sponda Cestistica Rosa.

PROMOZIONE

Nuovamente rinviato l’appuntamento con il primo acuto stagionale per il Gialloblu Castelfiorentino. Contro San Casciano i ragazzi di coach Dario Chiarugi inseguono per 40 minuti toccando anche il -18. Nonostante tutto i gialloblu hanno il merito di riaprire completamente la sfida arrivando fino al -1, ma proprio sul più bello la tripla degli ospiti chiude i giochi.

Avvio di gara sul filo dell’equilibrio: le squadre procedono a braccetto pur con San Casciano che mette subito la testa avanti chiudendo la prima frazione sul 10-13. L’allungo arriva nel secondo periodo, quando gli ospiti provano a scappare andando all’intervallo sul +7 (24-31). Un vantaggio che amministrano per tutta la seconda parte, tenendo sempre i gialloblu a 9/10 lunghezze di distanza fino a toccare anche il +18. Dopo il passaggio al 30′ sul 43-50, nella frazione finale i ragazzi di Chiarugi colmano quasi completamente il divario toccando il -1 in dirittura d’arrivo. Ma proprio quando la palla scotta, San Casciano infila la tripla che gela il PalaBetti e sigilla il match.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET SAN CASCIANO 59-62

Tabellino: Dagoni 6, Cavini 5, Ciampolini 5, Cetti 3, Castellacci 5, Caggiano 8, Zampacavallo 15, Flotta 8, Turini 4, Talluri T., Mugnaini, Buti. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 10-13, 24-31 (14-18), 43-50 (19-19), 59-62 (16-12)

Arbitri: Cabizza di Pisa, Formica di Vicopisano.

C FEMMINILE

Dopo l’esordio vincente ai danni di Affrico, non arriva il secondo squillo consecutivo per le ragazze del Basket Castelfiorentino che si arrendono alla Cestistica Rosa Prato con un perentorio 56-32.

Buono l’approccio delle gialloblu, che impattano con autorità chiudendo il primo tempino con la testa avanti (9-12). Un vantaggio che però ha i minuti contati: nella seconda frazione, infatti, la zona laniera mette in difficoltà l’attacco castellano, che segna con il contagocce. Ne emerge un break di 19-4 che indirizza la sfida e manda le squadre all’intervallo sul 28-16. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non cambia: Prato è padrone del campo e, complici le maglie della zona, scappa toccando il +17 alla terza sirena (43-26). Un vantaggio che permette alle locali di gestire tranquillamente la frazione finale che, nonostante il buon atteggiamento delle gialloblu, serve soltanto a fissare il punteggio.

CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 56-32

Tabellino: Banchelli 9, Gonzato 5, Aramini 8, Lucchesi 2, Baldinotti 2, Bellantoni 2, Calugi 4, Caparrini, Andries, Ammannati. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 9-12, 28-16 (19-4), 43-26 (15-10), 56-32 (13-6)

Arbitro: Borselli di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino