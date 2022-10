Apre la biblioteca al Sacchetti di San Miniato: "Luogo di lettura e di esperienze di vita"

Il Progetto "Biblioteca scolastica" all'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato, del quale è referente la professoressa Teresa Pronestì, si è concretizzato durante questa estate con la sistemazione di due aule: una presso la sede della Scuola Secondaria di via Capponi ed una nella sede di via Rondoni.

"Sono stati acquistati arredi e a breve inizierà il lavoro di catalogazione del fondo librario in dotazione. Il progetto prevede che la Biblioteca, aperta ad alunni e docenti, superi la funzione originale di promozione della lettura e diventi un luogo di fondamentali esperienze di vita, incontri e scambi sia tra figure educative ed alunni, che tra pari". Così afferma la professoressa Teresa Pronestì, responsabile del progetto didattico.

"Si è trattato di un investimento importante sia in termini di energia progettuale che di risorse proprie dell’Istituto", dichiara il dirigente scolastico Andrea Fubini, "lo scorso anno scolastico abbiamo lanciato, per la prima volta in tutto l'Istituto, l’iniziativa #IoLeggoperché e abbiamo riscontrato una inaspettata, entusiastica e attiva partecipazione da parte dei genitori della nostra scuola, che ringrazio e verso i quali mi sento riconoscente. Siamo riusciti così ad implementare il patrimonio librario dell’Istituto e ripeteremo l’esperienza anche durante questo anno scolastico".

Il dirigente Fubini chiude con un appello: "Adesso siamo pronti per realizzare una biblioteca scolastica organica e funzionale, integrata con il territorio e in comunicazione con la rete bibliotecaria e archivistica Bibliolandia della provincia di Pisa e del Valdarno. È evidente che per farlo, per quanto sia forte la nostra volontà, le sole risorse della scuola non saranno sufficienti. Auspichiamo che crescano l’interesse e la partecipazione da parte del sistema produttivo del territorio e delle associazioni di promozione sociale, verso le quali la scuola si è sempre dimostrata aperta e disponibile".

Fonte: Istituto Comprensivo Sacchetti San Miniato