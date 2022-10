Arti visive, Pontedera assegna il premio Gronchi

Si è chiuso sabato scorso, con la cerimonia di premiazione che si è svolta nella Chiesa del Crocifisso, la 27esima edizione del Premio Nazionale di Arti Visive Giovanni Gronchi. Un evento culturale che ha permesso di esporre al Palp - Palazzo Pretorio decine di opere d'arte, realizzate da artisti locali e non solo.

Ecco l'elenco dei vincitori:

- 1° PREMIO EX AEQUO: Francesca Barnini con Lollipop e Silvia Mariani con Ramo con mele in maturazione

- 2° PREMIO: Sabrina Garzelli con La vita che scorre, i giochi, gli amori, le paure vinte, e i sogni

- 3°PREMIO: Ferdinando Coppola con Creazioni spaziali

- PREMIO GIOVANI: Qian Zhang con Io

- PREMIO ACLI: Mauro Caboni con Fuga

- Segnalati i seguenti artisti: Vanessa Thyes con L'indifferenza e Simultaneità folle, Massimo Villani con Stele

La 27esima edizione del Premio è stata indetta da Acli - Circolo Gronchi, da Fondazione per la Cultura Pontedera e dall'Amministrazione Comunale, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa.