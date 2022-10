Attivato lo sportello assistenza per il Bando Concia

E’ attivo presso l’Associazione Conciatori lo sportello informativo per il “Bando Concia-Agevolazioni per progetti di investimento in favore dell’industria e la filiera conciaria”, che fornirà assistenza alle aziende conciarie interessate ad accedere ai relativi strumenti promossi dal Ministero Sviluppo Economico.

Dopo l’illustrazione del bando le scorse settimane presso la sede del Polo Tecnologico Conciario, lo sportello informativo provvederà a fornire alle aziende ulteriore supporto illustrando nel dettaglio caratteristiche, durata, dimensioni e natura delle spese sostenibili attraverso il bando.

Lo sportello, promosso dall’Assoconciatori con Fondazione ISI, Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, opererà attraverso incontri settimanali su richiesta delle aziende interessate che si terranno presso la sede dell’Associazione fino alla scadenza del bando prevista per il prossimo novembre.

Lo sportello darà supporto su come accedere al bando e su quali contenuti devono avere i progetti delle aziende per essere ammissibili.

«Sostenibilità e innovazione sono tra i requisiti necessari affinché i progetti possano essere ammessi al bando- spiega Paolo Pieraccioni, responsabile operativo Fondazione Isi-. In quest’ottica le finalità dei progetti possono essere molteplici, dalla capacità di innovare tramite la razionalizzazione degli impatti ambientali alla valorizzazione dei processi di digitalizzazione».

«Le opportunità connesse al bando concia- dice il presidente Assoconciatori Ezio Castellani- sono particolarmente rilevanti in questa fase storica premiando quei processi di sviluppo innovativo e sostenibile che vedono le nostre aziende già impegnate in investimenti importanti. E’ utile comprenderne bene la portata, per questo crediamo nella validità di un simile sportello informativo che potrà dare alle nostre aziende il maggiore supporto possibile».

Fonte: Ufficio stampa