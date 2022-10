Aumento energia, la Superior concede 500 euro di premio ai lavoratori

Premio da 500 euro netti come "contributo per aumento spese energetiche" a tutti i dipendenti, inclusi i somministrati con contratto in staff leasing, degli stabilimenti di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto. È quanto deciso dalla Superior, azienda toscana che opera da 60 anni nel settore delle pelli di lusso per l'alta moda che ha siglato un accordo con i sindacati. Dall'accordo sono esclusi i dirigenti, i quadri, e i percettori di busta paga mensile netta uguale o superiore a 3mila euro.

"L'importo - spiega l'azienda con una nota - sarà suddiviso in due erogazioni di 250 euro netti ciascuna e rivolte ai lavoratori in forza al primo novembre prossimo e a quelli in forza al primo marzo prossimo, sotto forma di welfare da usufruire attraverso la piattaforma Welfarebit"

"In attesa di soluzioni che vengano dalle istituzioni - dice Stefano Caponi, ad di Superior - sento una forte responsabilità verso i miei lavoratori, verso la comunità. La consapevolezza dell'importanza della condizione di lavoro e di vita delle nostre risorse umane, mi ha spinto verso questa decisione ad agire e fare qualcosa di concreto".