Ben 120 baby campioni al Bike Park per il trofeo MTB 'Kristian Sbaragli'

Un pomeriggio dalle grandi sfide sulle “due ruote” per decine di bambini che aspirano a diventare “baby campioni” . Questo l’avvincente programma del 2° Trofeo MTB “Fans Club – Kristian Sbaragli” in programma sabato 29 ottobre al Bike Park di via Pistelli (incrocio via Sant’Antonio) a Castelfiorentino, con inizio alle ore 14.30.

Organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, la gara sarà onorata dalla presenza di Kristian, vero promotore della manifestazione, nonché beniamino di tutti gli appassionati di sport e in modo particolare del ciclismo, che a Castelfiorentino vanta una gloriosa tradizione.

Attesi circa centoventi partecipanti, bambini dai 6 ai 12 anni, provenienti da tutta la Toscana.

La competizione si svilupperà su un percorso di minicross che è stato allestito per l’occasione e che sarà accessibile anche nei giorni precedenti la manifestazione (il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00) a disposizione di chi desidera sperimentare il nuovo tracciato prima della gara.

“Questa manifestazione è alla sua seconda edizione – sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – l’anno scorso è stata molto partecipata riscontrando un ottimo successo di pubblico e di appassionati. Essa rappresenta inoltre una bella vetrina per quest’area sportiva sulla quale abbiamo investito risorse per promuovere la vita all’aria aperta e l’uso della bicicletta tra le nuove generazioni, in condizioni di totale sicurezza. Il mio ringraziamento, pertanto, va in primo luogo a Kristian Sbaragli, che ha promosso e finanziato questo evento che porta il suo nome, e alla Società Ciclistica Castellana, in particolare Marco Perciavalle e Giuseppe Leonetti, che insieme a Federico Fioravanti si sono prodigati per far sì che anche quest’anno la gara sia molto partecipata”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa