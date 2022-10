Biglietto unico metropolitano, da Montelupo si rinnova la richiesta

Più di un anno fa il consigliere comunale Simone Baldi aveva portato all’attenzione del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino una mozione, poi approvata, in cui si chiedeva alla Regione Toscana e alla Città metropolitana l’istituzione del biglietto unico metropolitano, ovvero la possibilità di viaggiare su treno, bus extraurbano, bus urbano e tramvia con un biglietto o abbonamento unico.

Baldi oggi riprende l’appello lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Montelupo Paolo Masetti e aggiunge: "Da tempo chiediamo di integrare i biglietti ferroviari a quelli del trasporto pubblico locale. Montelupo ha una stazione ferroviaria e anche la linea 72 del tpl. Molte persone arrivano con l’autobus e dopo prendono il treno per raggiungere Firenze o l’area metropolitana. In questo momento storico, in cui si uniscono varie emergenze da caro energia al traffico sulla Fi-Pi-Li a causa della ripresa dei lavori, sarebbe quanto mai opportuno promuovere l’uso dei mezzi pubblici.

Il Comune di Pontassieve da gennaio 2022 ha avviato una sperimentazione- resa possibile grazie a un finanziamento della Metrocittà e alla collaborazione di Autolinee Toscane, Regione Toscana e del Ministero- per viaggiare su treno, bus extraurbano, bus urbano e tramvia con un abbonamento unico.

Anche a Montelupo chiediamo di avviare una sperimentazione del genere e di offrire una tariffa più adeguata. Adesso il biglietto del treno per Firenze costa 3,70 euro, mentre il costo del biglietto dell’autobus è di 1,50 euro, bisogna offrire una valida ed economica alternativa agli utenti affinché scelgano il servizio pubblico locale per spostarsi con un unico titolo di viaggio con un sistema di trasporto pubblico integrato tra gomma, tram e treno".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa