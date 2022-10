Camminata tra gli olivi delle Mura a Siena

Grande attesa a Siena per la Camminata tra gli olivi delle Mura, l’evento organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con Associazione Le Mura e Slow Food Siena in occasione della VI edizione della “Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi” promossa dall’Associazione Città dell’Olio con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della Cultura e LILT, in programma domenica 30 ottobre in contemporanea in 172 Città dell’Olio italiane.

Il programma. Un’esperienza unica tutta da vivere. Un itinerario alla scoperta di tre olivete di Contrada. Si comincia dall’oliveta della Nobil Contrada del Bruco per poi immergersi in quelle della Contrada della Giraffa riportata solo in produzione di recente e arrivare in quella della Contrada del Leocorno dove si potrà assistere alle operazioni di raccolta, potatura e mantenimento della pianta dell’olivo con la guida di un esperto. Il percorso farà tappa anche all’antica Fonte di Follonica nei cui pressi potremo ammirare le piante di luppolo da cui viene ricavata la Birra delle Mura. Subito dopo visiteremo il Giardino dei Profumi, un angolo verde magico dentro Porta Pispini che ospita gli antichi lavatoi e si affaccia sull'incantevole Valle della Pania e le olivete della Società delle Pie Disposizioni sotto Porta Romana. Nell’ultima parte del percorso, visiteremo anche i più suggestivi Orti di Siena: l’Orto dei Pecci, un’oasi dove è possibile passeggiare immersi in un paesaggio antico sopravvissuto nei secoli e raffigurato nei dipinti e negli affreschi, e ricoprire piante, aromi, profumi (nell’orto medievale e nella vigna storica) che, dal Medioevo, sono arrivati fino ad oggi; l’Orto Botanico e, in particolare, il Giardino Roccioso, un’area ancora oggi adibita a podere con le caratteristiche colture della campagna che sono state qui impiantate: vite, olivo e alberi da frutto. Il percorso terminerà all’Orto dei Tolomei, nella Contrada della Tartuca in cui sarà possibile fare una degustazione di olio evo abbinato a piatti del territorio al costo di € 5.00. Durante la Camminata tra gli olivi si terrà anche il flash mob #Abbracciaunolivoper sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2) e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e all’agricoltura sociale. Anche a Siena come in tutte le Città coinvolte migliaia di partecipanti alla manifestazione si terranno per mano e daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi siti nelle Città dell’Olio. Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico, l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Le dichiarazioni. “Il Comune di Siena ha fin dalla nascita condiviso i valori sottesi a questo progetto, data anche la particolare vocazione agricola del territorio per la produzione di olio di alto pregio. Del resto, l'amministrazione comunale è stata uno dei soci fondatori dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio. Sarà l'occasione di vivere da vicino il nostro territorio, oltretutto su un percorso suggestivo come quello che è stato realizzato grazie alla collaborazione con l'associazione 'Le Mura' e, di fatto, a pochi passi dal cuore pulsante della nostra città.

Tramite questo tipo di iniziative, compreso il flashmob, vogliamo sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e all’agricoltura sociale, ma è anche un'occasione di un nuovo viaggio nelle bellezze della nostra terra” ha dichiarato Stefania Fattorini, Assessora al Commercio, Turismo, Attività Produttive Comune di Siena.

“Ringrazio il Comune di Siena che ha raccolto il nostro invito ad aderire a questa iniziativa che è un’occasione per rilanciare l’oleoturismo - ha dichiarato il Vice Presidente Vicario delle Città dell’Olio Marcello Bonechi - ci auguriamo di essere in tanti a partecipare al flash mob “Abbracciaunolivo” perché anche attraverso un gesto simbolico di migliaia di persone in tutta Italia, si potrà celebrare l’olivo, la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente, rinnovando l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati”

"L'olivo è l'elemento caratterizzante il paesaggio attorno alle mura di Siena, proprio quel paesaggio la cui riscoperta e valorizzazione è tra gli scopi della nostra Associazione. La partecipazione all’organizzazione della Camminata tra gli Olivi ci è sembrata quindi un'ottima occasione per far toccare con mano questo potenziale nascosto della nostra città, a tutti quelli che vorranno essere accompagnati, attraverso un ambiente di grande suggestione, tra le olivete sotto le mura - ha dichiarato dichiara Duccio Nello Peccianti Presidente dell'Associazione Le Mura.

La Camminata tra gli ulivi delle mura di Siena partirà alle 9.30 da Piazza San Francesco e avrà la durata di 2 ore con un percorso di 2,5km che si snoda su strade di campagna e che a causa di alcuni dislivelli del terreno non sarà possibile accessibile a passeggini e carrozzine. Si richiede abbigliamento adeguato ad un percorso di campagna.

Per iscriversi è necessario contattare entro il 25 ottobre l’Associazione nazionale Città dell’Olio al numero 0577/329109 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata alla domenica successiva.

Fonte: Ufficio stampa