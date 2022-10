Caro bollette, a Ponsacco contributo fino a 600 euro per famiglie in difficoltà

Il Comune di Ponsacco ha istituito per l’anno 2022 un fondo per aiutare le famiglie con ISEE inferiore a € 16.000,00 a pagare le utenze domestiche di luce e gas.

Terminati gli aiuti straordinari del periodo Covid (solo nel corso del 2021 l’Amministrazione Comunale aveva erogato buoni alimentari e sostegno all’affitto per oltre 335.000,00 euro) con queste ulteriori risorse, pari a circa 90.000,00 euro l’Amministrazione intende sostenere anche i redditi medio-bassi mediante l’assegnazione di contributi per abbattere le spese fisse che gravano in maniera importante sui bilanci delle famiglie, ovvero le spese per le utenze domestiche di gas ed energia elettrica (il bonus idrico è già stato oggetto di specifico bando di aiuto).

La Sindaca Francesca Brogi commenta “Ci è sembrato il momento più opportuno per intervenire con un sostanzioso contributo a tutela delle famiglie con redditi medi che nei prossimi mesi dovranno affrontare aumenti consistenti di luce e gas. Ricordo che avevamo già erogato questo tipo di aiuto all’inizio del 2022 grazie ad un apposito finanziamento del Governo e con una spesa di 140.000 euro aiutammo oltre 250 famiglie. Desidero ringraziare la Fondazione Pisa che ci ha aiutato ad incrementare il budget disponibile con un ulteriore finanziamento”.

L’intervento una-tantum è stato pensato come un contributo da erogare, sulla base delle spese sostenute nel 2022 e da documentare tramite la presentazione delle ricevute di pagamento, fino ad un massimo di 600,00 euro.

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo sarà ripartito in misura percentuale siano ad esaurimento dei fondi.

L’Assessore alle politiche sociali David Brogi conclude “Se per i redditi fino a 12.000,00 euro di ISEE è intervenuto già il Governo in aiuto di queste famiglie, con il decreto Ristori bis e ter, le altre che si trovano nella fascia grigia tra 12 e 16 mila euro non potevano contare su nessun tipo di aiuto e sono le famiglie con magari 2 lavoratori con stipendi normali e 2 figli: ecco abbiamo pensato che il Comune dovesse cercare di aiutare principalmente proprio loro con un contributo sostanzioso che può arrivare fino ad € 600,00” .

I criteri stabiliti sono indicati nel dettaglio all’interno dell’avviso pubblico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata inderogabilmente al prossimo 25 novembre.

L’avviso in versione integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sulla home page del sito istituzionale del Comune di Ponsacco: www.comune.ponsacco.pi.it . Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali, tel.0587/738247-349.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa