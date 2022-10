Cassa Edile Awards 2022, nuovo bollino per la Costruzioni Forconi di Martignana

Impresa virtuosa, contro la concorrenza sleale che si è distinta per il rispetto delle regole e dei contratti collettivi nazionali. Con queste motivazioni il gruppo Costruzioni Forconi Srl di Martignana ha nuovamente vinto il Cassa Edile Awards 2022. Il riconoscimento si rinnova per l'impresa tra Empoli e Montespertoli dopo il premio del 2020.

L'azienda è guidata da Lorenzo Forconi, opera nel settore edile ed immobiliare da oltre 50 anni e fa parte del Gruppo Forconi. Il bollino acquisito per la seconda volta, come spiegato da Cassa Edile Awards, sarà utilizzato nella comunicazione dell'impresa di costruzioni empolese, "per affermare con fierezza l'appartenenza ad una community di imprese virtuose e trarne un vantaggio competitivo".