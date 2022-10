Castelfiorentino United, i risultati del weekend

Una sconfitta per la prima squadra, due pareggi e tre vittorie per Juniores, Allievi e Giovanissimi. Questo il resoconto dell’ultimo finesettimana in casa Castelfiorentino United. I gialloblù di mister Cristiani sono caduti immeritatamente in casa contro la Pro Sorgenti Livorno, incassando così il primo ko in campionato. Nel primo tempo le traverse di Cutroneo e Ficarra avrebbero potuto dare un altro senso alla partita, ma alla fine l’hanno spuntata i labronici di misura: 1-0.

Gli Juniores regionali Under 19, invece, hanno pareggiato 1-1 nella sfida contro l’Audace Galluzzo Oltrarno: il gol lo ha segnato Ulivelli. Stesso risultato anche per gli Allievi regionali Under 17, che hanno impattato in casa della Fortis Juventus (gol di Kajmaku), mentre gli Allievi B provinciali hanno superato 4-2 il San Giusto Le Bagnese grazie alla doppietta di Falorni e ai gol di Fontanelli e Barnini.

E’ finita invece in goleada la sfida dei Giovanissimi Provinciali Under 15, che hanno battuto per 12-0 il Club Sportivo Firenze: tripletta di D. Ciampelli, doppietta di Coman e un gol a testa per S. Ciampelli, Pucci, Dallani, Morandini, Caridi, Russo e Simoncini. I Giovanissimi B provinciali Under 14 hanno infine battuto 2-0 il Montespertoli grazie ai gol di Eb Bachra e Fontanelli.

Passando quindi ai risultati dei più piccoli si parte dagli Esordienti A, che hanno pareggiato 2-2 sia la sfida contro il Santa Maria che quella contro il Limite e Capraia, mentre il gruppo degli Esordienti B ha battuto 3-0 l’Avane. I Pulcini 2012, invece, hanno giocato tre partite: vittoria per 2-1 contro il Giovani Fucecchio e una doppia sconfitta contro l’Empoli (3-2) e il Montelupo (3-1).

I Pulcini 2013, poi, hanno perso 3-0 contro il Montelupo e con lo stesso risultato hanno ceduto il passo al Valdipesa Giovani, mentre i Primi Calcio 2014 hanno disputato quattro partite: sono arrivate le sconfitte per 3-2 contro la Virtus Montaione Gambassi e per 3-1 contro la Sestese, ma anche il 2-2 con il Giovani Fucecchio e il ko (3-1) contro la Sancascianese.

Chiudiamo quindi con i Primi Calci 2015 che hanno pareggiato per 2-2 sia con il Signa che con il Valdipesa Giovani, mentre hanno perso 3-1 contro il Montelupo.

