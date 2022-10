Concorso per il nuovo logo del MuDEV, 250 euro in palio

Un concorso di idee per la realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del MuDEV – Sistema Museale Diffuso Empolese Valdelsa – a cui sono chiamati a partecipare gli studenti che frequentano le classi IV e V delle scuole superiori del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa. Singoli e in gruppo.

In questi giorni è stato pubblicato l’avviso sul sito internet istituzionale nella sezione ‘Amministrazione trasparente – sottosezione bandi di gara e contratti’ comprensivo di tutte le informazioni utili su documentazione, requisiti e modalità, da scaricare e consultare a questo link.

TEMPISTICA - La domanda di partecipazione deve essere presentata a partire dalle 12 del 30 novembre e non oltre le 12 del 15 dicembre 2022. È possibile consegnarla all’ufficio protocollo del Comune di Empoli, in via Giuseppe del Papa, 41, al primo piano, negli orari di apertura al pubblico che sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Sia la domanda che la documentazione necessaria dovranno essere inserite in un plico chiuso e sigillato con nastro adesivo o ceralacca e sulla parte esterna riportata la dicitura: “Concorso realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del sistema Museo Diffuso Empolese Valdelsa - MuDEV- NON APRIRE” e il nome ‘pseudonimo’ del concorrente o del gruppo.

Il logo verrà utilizzato per attività di carattere istituzionale del sistema MuDEV e come simbolo identificativo di tutte le attività anche promozionali.

CARATTERISTICHE del LOGO – Al primo posto, l’originalità. La proposta dell’idea grafica dovrà essere composta da un logo e dalla componente testuale ‘Museo Diffuso Empolese Valdelsa’. Dovrà essere il più possibile immediato, moderno e accattivante, mai proposto prima, che si rivolga a un pubblico giovane ma anche alle famiglie. Avere caratteristiche di praticità e originalità con una spiccata flessibilità nell’utilizzo; suscettibile anche di riduzione e ingrandimento, del suo uso verticale e orizzontale, in positivo e in negativo, senza perdere la sua efficacia comunicativa.

PREMIO – Sarà formulata una graduatoria finale che sarà pubblicata nella solita sezione sul sito ufficiale del Comune di Empoli e in base all’esito, al primo classificato andrà il premio di 250 euro.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa