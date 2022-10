Consiglio comunale Empoli, si parla dei costi del Natale e delle opere pubbliche

Giovedì 27 ottobre 2022 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta comincerà a partire dalle 18 con eventuale proseguimento alle 21. I lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli- Fabricacomune relativa a costi per Città del Natale.

3.Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 6.3 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione.

4.Programma delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Terza variazione per le annualità 2022 e 2023 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018.

5.Programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022 – 3^ aggiornamento.

6.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli- Fabricacomune contro l’invio di armi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa