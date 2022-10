Debutto amaro per Il Bisonte, la sconfitta arriva al tie break

IL BISONTE FIRENZE 2

E-WORK BUSTO ARSIZIO 3

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 10, Sylves, Cambi 3, Herbots 20, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 6, Panetoni (L1), Knollema 4, Adelusi, Graziani 6, Nwakalor 20, Lapini (L2) ne, Kosareva 1. All. Bellano.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista 1, Degradi 6, Monza 4, Rosamaria 21, Lualdi 10, Stigrot 2, Colombo ne, Olivotto 1, Zannoni (L1), Omoruyi 16, Zakchaiou 9, Bressan ne, Lloyd (L2) ne. All. Musso.

Arbitri: Brancati – Rolla.

Parziali: 25-16, 17-25, 25-16, 21-25, 10-15.

Note – durata set: 24’, 30’, 26’, 28’, 18’; muri punto: Il Bisonte 17, E-Work 16; ace: Il Bisonte 6, E-Work 4; spettatori: 580.

Il Bisonte Firenze inaugura il suo campionato con un ko al tie break a Palazzo Wanny contro la E-Work Busto Arsizio, che porta comunque in dote un punto: peccato per la rimonta subita dal 2-1, ma già mercoledì sera ci sarà modo di reagire nella trasferta di Bergamo, magari ripartendo dall’ottima prestazione a muro (17 di squadra). MVP del match Rosamaria Montibeller, che ha chiuso con 21 punti (di cui 5 al tie break).

Coach Bellano schiera Cambi-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Graziani e Panetoni libero, Musso – con Lloyd in panchina ma indisponibile per un fastidio alla schiena – risponde con Monza-Rosamaria, Omoruyi-Degradi, Lualdi-Zakchaiou e Zannoni libero

Il Bisonte parte subito forte e sale 5-1 grazie all’attacco di Herbots e al muro di Nwakalor: Musso chiama time out, altri due muri di Herbots e Nwakalor valgono 7-2, e alle Farfalle non serve un’altra chiacchierata col proprio coach perché un attacco da seconda linea di Nwakalor vale addirittura il + 7 (14-7). Il muro di Firenze continua a essere invalicabile (cinque di squadra nel set), soprattutto con Herbots e Nwakalor (18-8), Busto prova una reazione (19-13) e Musso inserisce Stigrot per Degradi, ma poi ci pensa Van Gestel a riallungare (23-15) e un errore di Stigrot vale il 25-16.

Nel secondo set le ospiti provano subito a cambiare l’inerzia salendo 0-4 con attacco e muro di Omoruyi, poi il tocco di Lualdi su ricezione slash (3-8) costringe Bellano a usare il suo primo time out: l’emorragia continua (3-11), entra Kosareva per Van Gestel ma un altro errore in ricezione regala a Busto il 3-12 con conseguente nuovo time out di Bellano. Firenze prova a reagire, Musso trova punti anche dalla panchina con l’ace di Battista, poi sul 14-20 Nwakalor si infortuna cadendo male dopo un muro: al suo posto entra Adelusi, Il Bisonte si avvicina fino al 16-21 ma poi Degradi accelera di nuovo e alla fine chiude Monza con un tocco di seconda (17-25).

Fortunatamente per Nwakalor non è nulla di grave e può rientrare ad inizio terzo set insieme a Van Gestel, ma Busto è ancora on fire soprattutto con Lualdi (3-6): Il Bisonte torna in partita, in un amen il muro di Cambi porta al sorpasso (9-8), poi due muri di fila di Graziani valgono il primo break (14-12) e il conseguente time out di Musso, che deve usare l’altro dopo i successivi due ace di fila di Herbots (16-12). Il copione non cambia, con altro muro di Graziani (tre nel set) e altro ace di Herbots (tre nel set) per il + 7 (19-12), un margine che le Farfalle non riescono più a chiudere fino al 25-16 firmato ancora Herbots (sette punti nel set).

Nel quarto c’è Stigrot per Degradi e il primo allungo è ancora della E-Work con i muri di Lualdi (4-7), poi su un altro muro subito (6-10) Bellano inserisce Knollema per Van Gestel: le ospiti (con Olivotto per Lualdi) mantengono il vantaggio sui 4/5 punti, ma quando l’ace di Cambi lo riduce a 3 (13-16), Musso chiama time out, ripetendosi sul diagonale del 15-17 di Nwakalor. Sul 16-18 Bellano inserisce Sylves per Alhassan, Busto però si porta sul 16-20 col muro di Monza e Bellano ferma tutto: Il Bisonte sfrutta un paio di errori delle avversarie per riportarsi dal 16-21 al 19-21, ma la E-Work non permette di chiudere la rimonta e un errore di Herbots vale il 21-25.

Al tie break tornano Van Gestel e Alhassan, mentre Musso conferma Olivotto. Il break de Il Bisonte dal 2-4 al 5-4 con muro di Nwakalor (ben sei in totale con 20 punti) provoca il time out ospite, ma poi sono due muri consecutivi di Zakchaiou a portare al cambio campo sul 6-8: Bellano inserisce Knollema per Van Gestel, una scatenata Rosamaria trova attacco e ace del 6-10, poi Bellano prova il doppio cambio con Guiducci e Kosareva per Nwakalor e Cambi, ma la E-Work allunga fino all’8-13 e poi va a chiudere con l’errore di Herbots (10-15).

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Non abbiamo ancora un ritmo di gioco stabile per tutta la partita, siamo andati un po’ a intermittenza: abbiamo gestito bene i set dove siamo partiti in vantaggio, mentre quando siamo andati sotto ci siamo fatti prendere dall’eccessiva tensione che ci ha tolto tranquillità anche in situazioni che conosciamo bene. Abbiamo fatto pochi allenamenti tutti insieme, però alcune situazioni di lettura del gioco abbastanza scolastiche dobbiamo gestirle meglio, poi il resto verrà con pazienza e con il prosieguo delle partite”.

LE PAROLE DI ROSAMARIA - "Sono contenta: siamo riuscite a cambiare rotta dopo il primo set giocato male. Abbiamo ancora tanto da crescere certamente, oggi è stata la prima volta che abbiamo giocato insieme e anche io ho praticamente svolto un solo allenamento con il gruppo. Nonostante tutto siamo uscite da questo palazzetto con una vittoria contro una squadra veramente forte".

Fonte: Il Bisonte Volley