Empoli chiede la "Pace": in 300 in piazza della Vittoria per dire stop alla guerra

La voglia di pace si è accesa in piazza della Vittoria sotto forma di persone che, tenendo accesa una candela, hanno formato la parola pace. L’iniziativa organizzata dal Comitato Empoli per la Pace, in collaborazione con Mama’s Hearts, il movimento spontaneo nato dall’iniziativa di alcune mamme empolesi, ha avuto una grande risposta da parte delle persone. Almeno 300 hanno risposto all’appello arrivando nella centralissima piazza per il flash mob e per far capire, una volta di più, che la gente chiede a gran voce che si depongano una volta per tutte le armi in Ucraina e nelle altre parti del mondo.

Il momento più suggestivo della serata si è avuto quando i presenti si sono posizionati nel centro della piazza e, col favore delle prime tenebre, hanno acceso una candela componendo la suggestiva scritta ripresa poi da un drone che volava sopra di loro. Il tutto mentre venivano letti brani significativi oltre all’appello che il comitato Empoli per la pace ha redatto lo scorso mese di maggio in occasione della veglia di Avane. Allo stesso tempo, come accade ormai da 96 giorni, una persona ha presidiato la tenda della pace.

Nell’occasione gli organizzatori hanno iniziato anche a raccogliere le adesioni per partecipare alla grande manifestazione in programma a Roma il prossimo sabato 5 novembre.