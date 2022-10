Firenze in Rosa, vetrine 'pink': come partecipare

Parte lunedì 24 e prosegue fino al 30 ottobre la manifestazione “FIRENZE IN ROSA per il PINK OCTOBER” per il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno.

Anche quest’anno Confesercenti Città di Firenze, Coordinamento Centri Commerciali Naturali Fiorentini, aderisce alla campagna BePINK! di FIRENZE IN ROSA Onlus per colorare di rosa i negozi della città! Durante il PINK OCTOBER, il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, invitiamo le attività della città a decorare il proprio negozio/vetrina di rosa: il colore che riunisce tutte le iniziative di questo mese, in tutto il mondo, per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione e aiutarci a diffondere quest’importante causa. La diagnosi precoce infatti può aumentare fino al 90% le possibilità di sconfitta di questa neoplasia, la più diffusa nelle donne.

L’iniziativa è stata presentata lunedì 24 ottobre alla presenza di Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze, Lucia De Ranieri Presidente FIRENZE IN ROSA Onlus, Lucilla Cracolici Coordinatrice CCN fiorentini, Alessia Bettini, Vicesindaca del Comune di Firenze, Benedetta Albanese Assessora alla Sicurezza Comune di Firenze, Cecilia Del Re Assessora Urbanistica Comune di Firenze, Sara Funaro Assessora al Welfare Comune di Firenze, Maria Federica Giuliani Assessora Organizzazione e Personale Comune di Firenze, Maria Titta Meucci Assessora Università e Ricerca, Federico Gianassi Assessore al commercio Comune di Firenze, Andrea Giorgio Assessore all’Ambiente Comune di Firenze.

“Siamo felici ch, dopo la partecipazione degli anni passati, Confesercenti Firenze sia nuovamente al nostro fianco – dichiara la Presidente di FIRENZE IN ROSA Onlus Lucia De Ranieri – prendendo parte all’edizione 2022 di “FIRENZE IN ROSA per il PINK OCTOBER” con la partecipazione alla campagna BePINK! che ha colorato tantissimi esercizi commerciali di rosa, colore simbolo della sensibilizzazione sul tumore al seno. È una grande gioia ritrovarsi anche quest’anno insieme, sempre più numerosi, per ricordare a tutti che la prevenzione è la prima arma per sconfiggere la malattia.”

“I Centri commerciali naturali fiorentini sono onorati, per il terzo anno consecutivo, di poter collaborare con Firenze in Rosa Onlus per sostenere una giusta e valorosa causa. – afferma Lucilla Cracolici Coordinatrice Centri Commerciali Naturali Fiorentini - E’ bello vedere la sentita collaborazione del mondo del commercio e la sensibilità che ogni volta viene dimostrata da questo comparto nei confronti di temi inerenti la prevenzione e il sociale”.

“In una campagna di prevenzione e sensibilizzazione come questa è importante sottolineare il ruolo sempre di primo piano delle attività commerciali. – afferma Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze - I Centri Commerciali Naturali Fiorentini e Confesercenti hanno contribuito a divulgare e dare visibilità ad un tema così importante e su cui è fondamentale porre l’attenzione.”

Hanno già aderito all’iniziativa della “vetrina rosa” numerose imprese e Centri Commerciali Naturali della città, nel centro storico come nei 5 quartieri.

Altre aderiranno sicuramente anche grazie alla campagna di sensibilizzazione che verrà svolta durante questa settimana.

Si ringrazia per la collaborazione: Banca Cambiano, Glam di Allegra Masi per la fornitura del vestito rosa con strascico, lo Styling Stefano Gacciarini, la concessionaria BiAuto, Syracuse University, California State Florida State University e Accento Global Learning.

Ecco nello specifico le attività da svolgere per i negozi che aderiscono all’iniziativa:

1 Decora la tua attività con il fiocco rosa adesivo per mostrare il tuo sostegno all’associazione FIRENZE IN ROSA Onlus per il PINK OCTOBER 2022 e alla lotta contro il tumore al seno.

2 Esponi o distribuisci i flyer contenenti le iniziative in corso e #ToccartiToccaAte, una piccola guida all’autopalpazione, realizzati appositamente dalla Onlus. Invita i tuoi clienti a creare il proprio fiocco origami per partecipare alla diffusione della cultura della prevenzione.

3 Scatta e condividi una foto alla tua attività in rosa! Hai creato una vetrina, un corner del tuo negozio o una selezione di articoli in rosa? Mostracela: scatta una foto e condividila sui tuoi social network taggando @firenzeinrosa o usando l’hashtag #firenzeinrosa e #bepink oppure inviala a info@firenzeinrosa.it

La prevenzione è la migliore scelta: insieme possiamo sconfiggere il tumore al seno.

Fonte: Ufficio stampa