Gambero Rosso, tanti premi in Toscana: confermate le 'Tre forchette'

La Toscana si fa valere nella Guida Ristoranti d'Italia. Il Gambero Rosso ha pubblicato l''enciclopedia' delle migliori cucine della penisola e la nostra regione si difende bene, o meglio, benissimo.

I ristoranti con 'Tre forchette' in tutta Italia salgono a 44, nessuna delle tre nuove entrate è toscana. Dal Granducato però arrivano Enoteca Pinchiorri a Firenze, Lorenzo a Forte dei Marmi, Da Caino a Montemerano (Manciano) e Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.

Tra i locali con le 'Due forchette rosse', ossia con anno le maggiori possibilità per raggiungere il vertice, Arnolfo a Colle Val d'Elsa. Gucci Osteria da Massimo Bottura, a Firenze, invece è premiato per la 'miglior proposta di bere miscelato'. Vito Mollica è stato premiato per il suo Chic Nonna a Firenze, il locale è la 'Novità dell'anno'.

Premi speciali a dieci chef che si sono distinti per la capacità di interpretare al meglio i piatti contribuendo a riscrivere il ricettario futuro: uno dei due toscani viene dalla provincia di Siena, è Ariel Hagen di Saporium Borgo San Pietro a Chiusdino, l'altro è Xin Ge Liu de Il Gusto Dim Sum a Firenze.