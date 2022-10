Giovane pusher fermato con 7 dosi di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio, nel corso dei consueti servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in questo centro cittadino, personale della Sezione narcotici della Squadra Mobile della questura in zona stazione ha proceduto al controllo, tra gli altri, di un giovane maghrebino, che ha attirato l'attenzione dei poliziotti per il suo atteggiamento che faceva sospettare di essere un pusher in attesa di clienti.

Il giovane era in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, che avrebbero fruttato al dettaglio almeno 300 euro di incasso. Il medesimo è stato accompagnato in questura e denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.