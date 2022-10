Il collega gli ruba l'auto di notte e fa un incidente: denunciato a Peccioli

Svegliarsi nel cuore della notte e scoprire che la propria auto è stata rubata, è rimasta coivolta in un incidente, e ad averla sottratta è stato un collega. È successo nelle colline della Valdera, tra Peccioli e Palaia, dove i carabinieri hanno ricostruito la vicenda denunciando in stato di libertà una persona per furto aggravato.

Le indagini sono scattate dalla denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato ai militari di essere stato contattato di notte dalla propria assicurazione, e di essere stato informato di un incidente che aveva coinvolto la propria auto. Grande lo stupore del proprietario che, prima di andare a dormire, aveva normalmente parcheggiato la macchina di fronte ad un hotel dove condivideva la stanza con un collega. Ma solo dopo la telefonata la vittima si sarebbe accorto che non solo dal parcheggio era sparita la propria auto, ma che nella camera non c'erano più né il collega, né le chiavi così come un portafogli contenente 150 euro.

La macchina è stata ritrovata abbandonata e incidentata qualche ora dopo il furto dalla polizia locale di Palaia. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di contestare il furto proprio al collega del proprietario dell'auto. Infatti, all'interno della vettura, i carabinieri hanno ritrovato il cellulare e un paio di scarpe dell'uomo denunciato.