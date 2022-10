Nella serata di domenica 23 ottobre a Ponsacco i carabinieri hanno controllato una vettura. Il conducente, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di 17 grammi di eroina, confezionata in varie dosi. Arrestato, è stato condotto in caserma e, terminate le rituali formalità di legge, accompagnato successivamente presso la propria abitazione; sarà giudicato con rito direttissimo innanzi al Giudice del Tribunale di Pisa.