Masoni Industria Conciaria sul podio dei migliori posti di lavoro per operai

Masoni Industria Conciaria è lieta di comunicare che è stata insignita del terzo posto nella Classifica Best Workplaces for Blue Collar 2022, stilata dalla società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa Great Place to Work®.

Questo riconoscimento è frutto diretto del riscontro positivo che gli stessi Blue Collar di Masoni Industria Conciaria hanno fornito rispetto alla qualità del luogo di lavoro in cui operano.

Entrare a far parte di questa Classifica nazionale conferma l’intento di Masoni Industria Conciaria di garantire il benessere psico-fisico dei propri dipendenti così da poter crescere come un singolo nucleo, una grande famiglia.

Qui il link per visualizzare la classifica Best Workplaces for Blue Collar 2022: