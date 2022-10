Il Teatro Verdi presenta la sua nuova stagione

Venerdì 28 ottobre alle 21.15 appuntamento per la presentazione della nuova stagione del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno (via Verdi).

Un appuntamento ormai tradizionale dedicato ai tanti appassionati di teatro, che avranno da questa speciale serata alcune succulente anticipazioni sul cartellone che vedrà protagonisti fra gli altri Michele Placido, Amanda Sandrelli, Stefano Massini e molti altri.

La serata sarà condotta dal direttore del teatro Renzo Boldrini, alla presenza della sindaca Giulia Deidda, dell’assessora alle politiche ed istituzioni culturali del comune di Santa Croce sull’Arno Elisa Bertelli e di un rappresentante della Fondazione Toscana spettacolo onlus.

Verrà presentato il ricchissimo cartellone del Verdi, che prevede nove spettacoli per la prosa; le rassegne per bambini e ragazzi Il Baule dei Sogni e Stasera pago io!, e la sezione per giovani Primo Tempo.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 biblioteca@comune.santacroce.pi.it .