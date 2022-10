Raddoppio ferroviario Empoli-Siena, M5S: "Nessun coinvolgimento dei cittadini"

Dopo il primo sopralluogo tenutosi da noi consiglieri comunali sabato 17 settembre 2022, presso i luoghi che presto saranno oggetto della realizzazione del tanto atteso raddoppio ferroviario Empoli- Siena, abbiamo compiuto nuovamente un sopralluogo più approfondito in data sabato 22 ottobre 2022.

A tale sopralluogo hanno partecipato la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi, il candidato alla Camera del Movimento 5 Stelle Claudio Cantella e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, Anna Baldi, Fabrizia Morelli e Fabrizio Macchi.

Il raddoppio ferroviario Empoli-Siena è un’opera necessaria per il miglioramento della vita dei cittadini da un punto di vista di servizi pubblici e spostamenti su rotaia. I residenti investiti (è proprio il caso di dire) dal progetto però non sono stati avvisati da alcun documento ufficiale, bensì hanno appreso conoscenza solo tramite il passa parola. Questo progetto di Ferrovie è calato dall’alto poiché ci sono macroscopici errori di valutazione su una struttura urbanistica già fragile. Le Amministrazioni locali interessate dall’opera non hanno ritenuto di valutare cosa accadeva sui loro territori con verifiche grafiche a scala maggiore, anche solo per far sincerare i cittadini dell’impatto dell’opera sulle loro proprietà. È chiaro da tutto questo che l’opera è ad un livello di progetto di massima e quindi ci chiediamo come sia possibile stilare capitolati senza un progetto puntualmente studiato in stato di progetto esecutivo.

Tanto è vero che ieri è già stato preannunciato in cospicuo incremento di costi dell’opera che nasce guarda caso già commissariata. Nelle frazioni di Granaiolo, Brusciana e Fontanella, alcune case saranno completamente demolite, ad altre verranno bloccati i loro accessi.

Lungo la strada che porta all’ex Zuccherificio numerosi tigli verranno abbattuti, in totale mancanza di attenzione per l’ambiente e del genius loci. Alcuni appartamenti verranno oscurati da un muraglioni di cemento soprelevato alti almeno 2 metri dal livello originario della strada, che potrebbe determinare, nelle stagioni piovose, vasche ed allagamenti alle case sottostanti. L’Agriturismo Sapori di Toscana, in frazione Brusciana, una fattoria didattica che lavora con animali e bambini, vedrà diviso in due il proprio podere agricolo verde, fonte di lavoro e di coinvolgimento sociale.

Con questo comunicato vogliamo rinnovare la nostra reale preoccupazione in merito ai prossimi movimenti dell’amministrazione locale. Attendiamo di sentire le motivazioni delle amministrazioni locali circa la scelta di non coinvolgere in alcun percorso partecipativo i cittadini (obbligatorio per legge) e sul perché, a suo tempo, non siano state previste delle alternative meno impattanti sull’abitato delle frazioni, come ad esempio seguire il tracciato della nuova 429. Saremo attivi e affiancheremo il costituendo comitato di residenti e le lotteremo con loro affinché vengano ripristinati i diritti dei singoli.

Vogliamo comunicare il nostro reale e concreto appoggio nella ricerca di valide alternative: in attesa che le amministrazioni dei Comuni interessati (Empoli e Castelfiorentino) ci degnino di una risposta, già da tempo attesa, la nostra Consigliera Regionale Silvia Noferi si dedicherà alla presentazione di mozioni ed accessi agli atti in Consiglio Regionale, seguite da interrogazioni parlamentari da parte del nostro senatore Andrea Quartini. Tale attacco burocratico alle amministrazioni Comunali sarà affiancato inoltre da manifestazioni che verranno organizzate a breve.

Il Movimento 5 Stelle dell’Empolese Valdelsa esprime la piena solidarietà a tutti i cittadini direttamente coinvolti che verranno privati di alcuni diritti e libertà, garantendo un sostegno assiduo e reale. Facciamo inoltre un appello a tutti i cittadini delle frazioni suddette affinché anch’essi si attivino ad informarsi sul progetto partecipando alle assemblee perché comunque l’impatto dell’opera peserà anche sulla loro futura quotidianità.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa