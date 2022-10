Careggi, rubati parrucche e cosmetici per pazienti oncologiche

Sono stati portati da Careggi via prodotti di cosmesi e parrucche per pazienti in cura per patologie oncologiche. Ladri, al momento ignoti, sono entrati in azione la notte scorsa.

Lo rende noto la stessa Azienda ospedaliero universitaria annunciando un rafforzamento di controlli e vigilanza al padiglione Mario Fiori nell'area ospedaliera di Ponte Nuovo, che ospita gli spazi dedicati al Progetto socioestetica in ospedale (avviato di recente) dove ignoti si sono introdotti forzando una porta posteriore.

Aou Careggi ribadisce "la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, già avviata da tempo, per fronteggiare la fase di incremento della criminalità in area Careggi".

"È in corso – prosegue la Direzione – il ripristino delle strutture coinvolte: gli spazi dedicati al Progetto Socioestetica in Ospedale, con le attività di cosmesi a supporto dell’immagine delle pazienti in cura per patologie oncologiche e il Centro di riferimento regionale in fitoterapia. Al più presto i servizi saranno di nuovo in grado di accogliere l’utenza".

"Nell’esprimere rammarico per l’accaduto e nel ringraziare le Istituzioni per la solidarietà dimostrata", la Direzione di Careggi rassicura l’utenza "in merito al costante impegno dell’Azienda e degli organi competenti nel fronteggiare questi fenomeni".