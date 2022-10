Si nasconde da un amico per sfuggire all'arresto, scoperto all'Elba

Si era nascosto in casa di un amico nonostante dovesse scontare una pena di 5 anni e una multa da 22mila euro per reati legati al traffico di droga commessi qualche anno fa. I carabinieri di Porto Azzurro, all'Elba, hanno arrestato un 32enne di origini campane ma da anni residente nell'isola. A carico dello stesso inoltre i Carabinieri di Porto Azzurro hanno notificato anche un Ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alla compagna perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, misura disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno nell’ambito di un altro procedimento penale.