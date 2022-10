Spintoni allo stadio, identificato tifoso dalla Questura: è un 56enne

E' stato identificato l'autore degli spintoni ai danni di un tifoso interista dopo Fiorentina-Inter alla Maratona dello stadio Franchi di Firenze. Ne dà notizia il questore di Firenze Maurizio Auriemma a margine di un evento a Palazzo Vecchio. "L'autore di questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti", ha spiegato. Il tifoso viola sarebbe un uomo di 56 anni.

In merito alla tensione post partita, il questione ha affermato: "Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all'interno dell'impianto sportivo. Non sempre i provvedimenti repressivi o amministrativi aiutano a risolvere il problema. E' un problema di coscienza, di partecipazione".