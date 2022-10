Sport al parco di Serravalle, il programma fino a primavera 2023

Nuovi appuntamenti per gli appassionati di sport all'aria aperta al Parco di Serravalle, sede dell'Urban Sport Activity e Weekend empolese all'interno di “Sport nei Parchi”. Si tratta di un progetto ideato da Sport e Salute S.p.a., società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), arrivato anche a Empoli sabato 8 ottobre 2022.

Tre le associazioni ammesse al progetto che per tutto l'anno, a cadenza quindicinale, proporranno attività sportive per tutte le età: si tratta dell'Asd Hockey Empoli, del Brusciana 1964 e dei Delfini Agd. Per partecipare è possibile iscriversi anche il giorno stesso delle attività, ma è necessario presentare il certificato medico sportivo non agonistico.

Questo mese, sono previsti appuntamenti nel fine settimana del 29 e 30 ottobre, dalle 9 alle 13. A novembre, le attività sono previste il 5 e il 6, sempre dalle 9 alle 13. Dopo una pausa, le attività riprenderanno a febbraio 2023, il 18 e il 19 (orario 9-13), e proseguiranno a marzo il 4,5,18 e 19 (9-13), ad aprile l'1 2 , il 15 e 16 e il 29 e il 30 (9-13), a maggio il 13 e 14 e il 27 e 28 (9-13), a giugno il 10 e 11 (9-13) e si concluderanno nel mese di settembre quando sarà possibile partecipare all'iniziativa il 2 e 3 (9-13), il 9 (9-13 e 16-19) e il 10 (9-13).

Per restare sempre aggiornati sul progetto, su giorni e orari di svolgimento, si consiglia di seguire le pagine Facebook delle società sportive coinvolte.